Зеленський прокоментував свою зустріч із Трампом і Макроном

За словами українського лідера, Дональд Трамп, як і завжди, налаштований рішуче.

Президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном хорошою та продуктивною.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо", - запевнив Зеленський.

За словами українського лідера, Дональд Трамп, як і завжди, налаштований рішуче.

Зеленський також подякував Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

"Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - підсумував український президент.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

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