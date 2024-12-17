Ермак озвучил, когда начнутся переговоры об устойчивом мире

Руководитель ОП подчеркнул – если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры о устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России не хватит ресурсов продолжать войну.

Об этом руководитель ОП сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове, сообщает "Суспильне".

Ермак назвал условие для начала переговоров об устойчивом мире.

"Еще раз подчеркиваю, что помогают только сильным, так что должны оставаться сильными. Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не станет ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", — высказался чиновник.

Он напомнил, что в октябре президент Владимир Зеленский представил "План победы", где зафиксирована позиция Украины, очерчены реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира. Ермак сообщил, что уже 1087 из 1261 местных советов в Украине приняли обращение с призывами о поддержке этого плана.

"Результаты во многом зависят от позиции наших ключевых партнеров: Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Дании, Польши, Норвегии, Японии, Нидерландов и других стран Европейского Союза и мира. И наши регионы продолжают большую работу с партнерами в этих странах", – рассказал руководитель ОП.

Ермак также подчеркнул, что мира не будет, если Россию не принудить к нему.

"Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для возобновления сил и продолжения наступления", — подчеркнул чиновник.

К слову, накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский "должен быть готов к соглашению" с президентом РФ Владимиром Путиным об окончании войны.

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