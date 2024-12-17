Єрмак озвучив, коли почнуться переговори про сталий мир

Керівник ОП наголосив – якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії забракне ресурсів продовжувати війну.

Про це керівник ОП сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові, повідомляє "Суспільне".

Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир.

"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець.

Він нагадав, що у жовтні президент Володимир Зеленський представив "План перемоги", де зафіксована позиція України, окреслені реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру. Єрмак повідомив, що вже 1087 з 1261 місцевих рад в Україні ухвалили звернення з закликами про підтримку цього плану.

"Результати великою мірою залежать від позиції наших ключових партнерів: Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Данії, Польщі, Норвегії, Японії, Нідерландів та інших країн Європейського Союзу та світу. І наші регіони продовжують велику роботу з партнерами в цих країнах", – розповів керівник ОП.

Єрмак також наголосив, що миру не буде, якщо Росію не примусити до нього.

"Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", – акцентував посадовець.

До слова, напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський "має бути готовим до угоди" з президентом РФ Володимиром Путіним про закінчення війни.

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