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Авто депутата Держдуми Картаполова замінували у Москві

Авто депутата Держдуми Картаполова замінували у Москві

Депутат Держдуми Андрій Картаполов / Фото: URA.ru

Можливе замінування автомобіля депутата російської держдуми відбулося на тлі ранкової ліквідації начальника військ РХБЗ збройних сил Росії генерала Ігоря Кириллова.

У Москві невідомий заявив, що підклав бомбу до машини голови комітету держдуми з оборони Андрія Картаполова.

Про це пише пов'язаний із силовиками канал Baza.

Машину Картаполова перевіряють вибухотехніки.

За даними каналу, невідомий зателефонував до екстрених служб і повідомив, що його завербували підірвати машину Картаполова. Бомбу він нібито прикріпив до днища автомобіля.

Раніше внаслідок вибуху на Рязанському проспекті в Москві було вбито начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігоря Кириллова з помічником. ЗСУ звинувачували його в організації хімічних атак.

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