Як діють війська КНДР на Курщині: стали відомі подробиці

Ворог накопичує північнокорейських бійців у лісопосадках, і вони намагаються атакувати позиції ЗСУ з кількох боків.
Війська КНДР у Курській області зараз діють без техніки, намагаючись піхотою з кількох боків атакувати позиції українських бійців.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, збільшення кількості північнокорейських військових у Росії не зафіксовано. Як і раніше, йдеться про 12 тис. бійців.
"Але їх вводить у бій поступово. Відповідно, не всі 12 тисяч зараз у бій введені", – зауважив керівник ЦПД.
Він також описав, які саме діють війська КНДР.
"По-перше, вони діють північніше, західніше і східніше міста Суджа. Основні удари зафіксовані біля села на Курщині Мала Локня. Діють вони без техніки станом на зараз. Їх накопичують у лісопосадках. І вони намагаються атакувати позицію Сил оборони з кількох сторін, відповідно намагаються діяти швидко. Піхота діє швидко і намагається з трьох сторін атакувати позицію для того, щоб її зайняти", – розповів Коваленко.
За його словами, підготовка північнокорейських бійців не надто добра.
"Яка їхня підготовка? Вони не сильно готові станом на зараз до протистояння дронам, тому вони понести значні втрати", – сказав керівник ЦПД.
Нагадаємо, 15 грудня Коваленко повідомив, що за останніх два дні армія РФ втратила сотні бійців у Курській області. Значна частина загиблих – солдати з КНДР.
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