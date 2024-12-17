Як діють війська КНДР на Курщині: стали відомі подробиці

Ворог накопичує північнокорейських бійців у лісопосадках, і вони намагаються атакувати позиції ЗСУ з кількох боків.

Війська КНДР у Курській області зараз діють без техніки, намагаючись піхотою з кількох боків атакувати позиції українських бійців.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, збільшення кількості північнокорейських військових у Росії не зафіксовано. Як і раніше, йдеться про 12 тис. бійців.

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"Але їх вводить у бій поступово. Відповідно, не всі 12 тисяч зараз у бій введені", – зауважив керівник ЦПД.

Він також описав, які саме діють війська КНДР.

"По-перше, вони діють північніше, західніше і східніше міста Суджа. Основні удари зафіксовані біля села на Курщині Мала Локня. Діють вони без техніки станом на зараз. Їх накопичують у лісопосадках. І вони намагаються атакувати позицію Сил оборони з кількох сторін, відповідно намагаються діяти швидко. Піхота діє швидко і намагається з трьох сторін атакувати позицію для того, щоб її зайняти", – розповів Коваленко.

За його словами, підготовка північнокорейських бійців не надто добра.

"Яка їхня підготовка? Вони не сильно готові станом на зараз до протистояння дронам, тому вони понести значні втрати", – сказав керівник ЦПД.

Нагадаємо, 15 грудня Коваленко повідомив, що за останніх два дні армія РФ втратила сотні бійців у Курській області. Значна частина загиблих – солдати з КНДР.

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