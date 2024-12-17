Авто депутата Госдумы Картаполова заминировали в Москве

Возможное заминирование автомобиля депутата российской госдумы произошло на фоне утренней ликвидации начальника войск РХБЗ вооруженных сил России генерала Игоря Кириллова.
В Москве неизвестный заявил, что подложил бомбу в машину председателя комитета госдумы по обороне Андрея Картаполова.
Об этом пишет связанный с силовиками канал Baza.
Машину Картаполова проверяют взрывотехники.
По данным канала, неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что его завербовали взорвать машину Картаполова. Бомбу он якобы прикрепил к днищу автомобиля.
Ранее в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов с помощником. ВСУ обвиняли его в организации химических атак.
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