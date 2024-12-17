СК «Експрес Страхування» відкрила концептуально нове представництво в Одесі

СК «Експрес Страхування» повідомила про початок роботи нового представництва в Одесі. Відтепер жителі міста та прилеглих регіонів мають змогу отримувати весь спектр страхових послуг у зручному сучасному офісі на вул. Сегедській, 23.

У новому представництві доступні популярні страхові продукти компанії, включно з КАСКО, ОСЦПВ, добровільним страхуванням автоцивільної відповідальності, страхуванням майна та нещасних випадків. Крім того, тут працює команда досвідчених фахівців, готових допомогти клієнтам із будь-якими питаннями.

СК «Експрес Страхування» входить до УКРАВТО ГРУП, і є одним із лідерів автострахування. Завдяки багаторічному досвіду роботи на ринку та співпраці з розгалуженою мережею офіційних СТО, компанія пропонує водіям максимально зручний сервіс. Клієнтів супроводжують на кожному етапі – від укладення договору страхування до швидкої виплати відшкодування та організації якісного ремонту автомобіля на офіційних СТО по всій країні. У разі настання страхового випадку клієнтом займається персональний менеджер, який бере на себе вирішення всіх питань – від першого звернення до кол-центру до повного відновлення автомобіля.

Відкриття концептуально нового представництва в Одесі – це вчасний і важливий крок на зустріч клієнтам, які незважаючи на цифровізацію суспільства, бажають якісного «людяного» сервісу, – підкреслюють в компанії. Це повністю відповідає принципу роботи СК «Експрес Страхування», що передбачає поєднання сучасних стандартів обслуговування з турботливим підходом до кожного клієнта.

«Ми бачимо свою місію не лише у наданні якісних страхових послуг, але й у тому, щоб стати підтримкою для наших клієнтів у найскладніші часи. Відкриття представництва в Одесі свідчить про наше прагнення бути поруч, чути та розуміти клієнта. Ми хочемо, щоб кожен, хто звернеться до нас, відчув, що його інтереси справді важливі для нас»,— зауважила директор з комерційної діяльності СК «Експрес Страхування» Катерина Лукашенко.

ТДВ «Експрес Страхування» засновано у 2008 році за участю УКРАВТО ГРУП. Представлена в більш ніж 60 точках продажу по всій Україні та має мережу з понад 100 партнерських СТО. За останній рік клієнтська база компанії зросла більш ніж вдвічі.