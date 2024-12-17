В Україні зроблено перший крок до подвійного громадянства

Верховна Рада України у першому читанні підтримала за основу законопроєкт 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. За його основу проголосували 247 депутатів.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців", - написав він.

Наразі це перше читання / Фото: скрин

8 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №11469, який передбачає введення множинного громадянства в Україні.

Суть ініціативи

Законопроєкт спрощує отримання українського громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які служать або служили у ЗСУ, Нацгвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

Документ також створює умови для збереження громадянства українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, та повернення їх до України.

Законопроєкт допускає множинне громадянство для

Дітей, які народилися за кордоном;

У випадку усиновлення дитини з іншим громадянством;

Українців, які отримали громадянство іншої країни після шлюбу;

Іноземців з країн, які визнають територіальну цілісність України.

Нагадаємо, відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство. Законопроєкт Зеленського про множинне громадянство пропонує легалізувати можливість мати кілька громадянств, але з певними винятками. Законопроєкт дозволяє множинне громадянство для українців, які проживають за кордоном, та іноземців, які підтримують територіальну цілісність України, окрім громадян країн-агресорів.

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