В Украине сделан первый шаг к двойному гражданству

Пока еще второе чтение.

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала за основу законопроект 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. За его основу проголосовали 247 депутатов.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности, Мирового Конгресса Украинцев", — написал он.

Пока это первое чтение/Фото: скрин

8 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №11469, предусматривающий введение множественного гражданства в Украине.

Сущность инициативы

Законопроект упрощает получение украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, служащих или служивших в ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службе транспорта.

Документ также создает условия для сохранения гражданства украинцев, вынужденно выехавших за границу из-за войны, и возвращения их в Украину.

Законопроект допускает множественное гражданство для

детей, родившихся за границей;

В случае усыновления ребенка с другим гражданством;

Украинцев, получивших гражданство другой страны после брака;

Иностранцев из стран, признающих территориальную целостность Украины.

Напомним, согласно статье 4 Конституции Украины, в Украине существует единое гражданство. Законопроект Зеленского о множественном гражданстве предлагает легализовать возможность иметь несколько гражданств, но с определенными исключениями. Законопроект позволяет множественное гражданство для украинцев, проживающих за границей, и иностранцев, поддерживающих территориальную целостность Украины, кроме граждан стран-агрессоров.

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