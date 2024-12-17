Люди, которые говорят о переговорах, не понимают, что это за война – Подоляк

Есть четкие условия, при которых можно садиться за стол переговоров с РФ.

Люди, которые постоянно говорят о переговорах, не понимают, что это за война, они не понимают мотива Российской Федерации.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову.

Россия не готова к переговорам

Как акцентировал Подоляк, Россия откровенно говорит о том, что она готова к немедленным переговорам. Но у нее есть четкие условия для Украины:

отдаете нам то, что мы зафиксировали (4 области + Крым);

отдаете нам свою суверенность;

возвращаете на территорию Украины доминирование русского языка, русской культуры, русской церкви;

выбираете себе пророссийское правительство, как в Грузии и т.п.

"Люди, которые говорят о переговорном процессе... Они о чем говорят? О том, что можно пойти на эти уступки? Тогда это не переговоры, а капитуляция. Мы хотим быть украинскими политиками, но мы настаиваем на капитуляции. Мы хотим быть аналитиками независимыми, но мы настаиваем на капитуляции. Мы считаем, что это очень крутое предложение Украине после трех лет сопротивления — капитуляция перед РФ. Это выглядит немного странно", — возмущен Подоляк.

По его мнению, сегодня нет возможности провести переговоры. Об этом можно говорить медийно, но позиции сторон абсолютно несопоставимы.

"Украина говорит о том, что мы хотим провести переговоры. Да. Мы и войны, мягко говоря, не желали, это же нонсенс. Но о чем переговоры? О международном праве – пожалуйста. О неприкосновенности территорий – пожалуйста. О гарантии безопасности, например, коллективной архитектуры безопасности Украины как члена Альянса — пожалуйста. Или другие форматы гарантий безопасности, чтобы четко обезопасить территорию не только Украины, а вообще стран восточной группы от возможной экспансии РФ на 3-4-м этапе — пожалуйста", — пояснил советник главы Офиса президента.

При этом РФ говорит:

мы не проиграли войну, мы ее выиграли;

мы хотим получить доходы от этой войны в виде территорий (экономические, репутационные и милитарные доходы);

мы хотим разрабатывать месторождения Украины в полном объеме и доминировать в определенных сегментах глобального сырьевого рынка.

Есть конкретные условия. По словам Подоляка, мир постепенно становится все менее интеллектуальным, к сожалению, есть усталость от использования логики.

"А вы с российской стороной говорили? Или вы считаете, что их можно провести только за счет Украины, что-то отдав или забрав? Ну, это крутые переговоры. Тогда отдайте что-то свое", — отметил Подоляк.

Он отметил, что с Россией можно договориться только через инструменты принуждения, о которых постоянно говорит президент Украины. В этом есть абсолютная логика.

"Я понимаю, что всем хочется простых решений. Но здесь нет простого решения", – заверил советник главы ОПУ.

Он добавил, что принуждение может быть трехмерным:

милитарное – дать со складов достаточно оружия;

экономическое – усилить санкции;

дипломатическое – инструменты влияния на другие страны.

"Есть реалистические вещи, которые звучат очень просто. Россию можно принудить к чему-то, а не попросить о чем-то. Попросить – значит капитулировать. Если вы готовы капитулировать (партнеры – ред), то скажите об этом публично: "Мы отказываем Украине в защите, отказываемся от международного права, мы считаем, что Россия имеет право доминировать в современном мире". И тогда будет понятно, куда мы двигаемся", — резюмировал Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не предлагал никакого "рождественского перемирия" между Украиной и Россией. Это информационная мини-операция.

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