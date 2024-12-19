Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Полиция "арестовала" рыжего кота за кражу рыбы — смешное видео

Полиция "арестовала" рыжего кота за кражу рыбы — смешное видео

Полиция "арестовала" рыжего кота за кражу рыбы — смешное видео

В Таиланде полиция "арестовала" кота / Фото: скриншот с видео

Ролик стал вирусным в Сети.

В Таиланде полиция "арестовала" рыжего кота. Четвероногий украл рыбу, которая висела на руле мопеда в пакете.

Забавный инцидент произошел 14 октября.

На видео из камеры наблюдения, которое появилось в Сети, видно, как нахальный пушистый подходит к транспортному средству, разрывает пакет и убегает с добычей в зубах.

Вскоре "преступника" задержала полиция. Следующий кадр изрядно насмешил пользователей – озадаченного кота несет правоохранитель в отделении.

В Таиланде полиция арестовала рыжего кота за то, что он украл рыбу из припаркованного мопеда.

В Таиланде полиция арестовала рыжего кота за то, что он украл рыбу из припаркованного мопеда.

Ролик стал вирусным, собрав миллионы просмотров и тысячи лайков и комментариев. Так, пользователи отметили, что это "задержание года".

  • Его подставили!
  • "Нет, это был не я, это был мой кузен Пушистый. Я больше ничего не буду говорить без моего законного представителя!"
  • Я внесу залог
  • Мой друг этого не делал! Он невиновен!

Кроме того, некоторые пользователи утверждают, что инцидент на самом деле произошел в Китае, а не в Таиланде, а на видео охранник, а не полисмен.

Напомним, собаку с кривой мордой сравнивают с шедевром Пикассо. Она стала звездой Instagram и покорила сердца голливудских звезд.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация