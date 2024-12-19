Враг снова атаковал Черниговщину: есть раненый и погибший

Вечером 18 декабря российские войска нанесли удар по приграничной общине Черниговской области.

Об этом сообщили в Черниговской областной государственной администрации и в Национальной полиции.

Согласно информации, в Семеновской общине российская артиллерия обстреляла жилые дома. В результате атаки ранения получил 16-летний подросток, а также поврежден один из домов.

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В полиции сообщили, что в приграничном Новгород-Северском районе из-за удара вражеского беспилотника во время несения службы получил ранения 41-летний полицейский Новгород-Северского райотдела полиции. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован.

К сожалению, глава Черниговской ОГА сообщил, что полицейский скончался в больнице.

"Полицейский, который вчера был ранен в результате обстрела россиян, скончался в больнице. Медики сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось. Майор полиции Сергей Хавлук погиб во время несения службы. Мои соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Он отметил, что за сутки армия РФ произвела 21 обстрел.

Напомним, российские кафиры атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. В результате работы ПВО произошли падения обломков дронов.

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