Россию массированно атаковали дроны: сколько БпЛА "посетили" агрессора

Больше всего беспилотников посетили Ростовскую область.

Министерство обороны России заявило об атаке беспилотниками на страну в ночь на 19 декабря. Утверждается об сбитии 84 дронов.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Сети.

В российском Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили "84 украинских беспилотных летательных аппарата".

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Так, 36 дронов были уничтожены над территорией Ростовской области, 21 – над Брянской областью, 14 – над Белгородской областью, шесть – над Воронежской областью, по три – над Курской и Тамбовской областями и один – над Краснодарским краем.

Напомним, этой же ночью беспилотники атаковали Новошахтинск Ростовской области, после чего там вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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