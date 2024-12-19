Зеленський: Україні потрібна найбільша армія в Європі, навіть на шляху до НАТО

Президент також зазначив, що частиною гарантій має бути сильна економіка, включно з фінансуванням бюджетного дефіциту під час війни.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив, що навіть запрошення до НАТО не дозволить Україні зменшити чисельність своїх збройних сил. За його словами, скорочення армії є абсолютно неприйнятним у поточних умовах.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

“Найкраще з варіантів гарантій – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо”, – наголосив Зеленський.

Говорячи про можливі гарантії безпеки, президент підкреслив, що найкращою гарантією для України було би членство в НАТО. Водночас Київ розглядає інші типи гарантій, зокрема санкційні чи фінансові, але вони не є достатніми.

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“Всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде знову”, – заявив Зеленський, додавши, що Україна не може погодитися на жодні обмеження своєї обороноздатності.

Президент також зазначив, що частиною гарантій має бути сильна економіка, включно з фінансуванням бюджетного дефіциту під час війни. За його словами, Україна вже має успіх у цьому питанні. “Ми знаємо, як закривати дефіцит у 2025 році”, – додав Зеленський.

Під час зустрічі у Брюсселі політики також обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії. Як заявив Зеленський, наразі є позитив від деяких лідерів.