Відправлення миротворців до України: Зеленський зробив заяву

Під час зустрічей у Брюсселі політики обговорювали ідея розміщення в Україні миротворчої місії. Наразі є позитив від деяких лідерів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів, повідомляє "ЄП".

З його слів, зараз тривають консультації, у проведенні яких допомагає президент Франції Емманюель Макрон. І Зеленський, і президент Франції обговорили це питання.

"Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо ми в процесі", - розповів Зеленський.

Президент додав, що це непростий процес: "Ви розумієте, які в цьому ризики, тому на чому зупинюся".