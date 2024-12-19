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Відправлення миротворців до України: Зеленський зробив заяву

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Відправлення миротворців до України: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

доповнюється

Під час зустрічей у Брюсселі політики обговорювали ідея розміщення в Україні миротворчої місії. Наразі є позитив від деяких лідерів 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів, повідомляє "ЄП".

З його слів, зараз тривають консультації, у проведенні яких допомагає президент Франції Емманюель Макрон. І Зеленський, і президент Франції обговорили це питання.

 "Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо ми в процесі", - розповів Зеленський.

Президент додав, що це непростий процес: "Ви розумієте, які в цьому ризики, тому на чому зупинюся".

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