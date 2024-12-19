Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Ансі

У четвер, 19 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан стартував спринтерською гонкою у чоловіків.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи – Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

Найкращий результат серед українців показав Дудченко, який з ідеальною стрільбою посів 12-те місце. До залікової зони також потрапили Мандзин – 16-та позиція та Підручний, який з двома хибами замкнув топ-40.

Єдиним з представників України, кому не вдалося фінішувати у топ-60 та відібратися до гонки переслідування, став Цимбал.

Перемогу в гонці здобув норвежець Мартін Улдаль. Другим став його співвітчизник Йоганнес Бьо, а замкнув трійку призерів швед Себастьян Самуельссон.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Ансі

1. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0) 23:13.5 хвилини

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +1.4

3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +10.8

4. Філіпп Горн (Німеччина, 0+1) +28.6

5. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +32.3

6. Філіпп Наврат (Німеччина, 1+0) +41.6

...

12. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +55.6

16. Віталій Мандзин (Україна, 0+0) +1:13.2

40. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:41.9

73. Богдан Цимбал (Україна, 0+2) +2:58.3

Етап в Ансі продовжиться у п'ятницю, 20 грудня, жіночою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Ансі – Ле-Гран-Борнан-2024: розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені