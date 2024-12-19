Коли закінчиться війна в Україні: ясновидець назвав рік

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ясновидець Андрій Дуйко, якого називають "українським Нострадамусом", передбачив, що 2025 року Україна може укласти мирний договір.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

"Неважливо як укладуть мирний договір. Але це станеться. Бо після того, як зупинеться конфлікт, у великої кількості людей (росіян - ред.), які слухали пропаганду, залишаться питання до свого лідера. Запамятайте слово "новачок", ми його дуже довго чутимемо наступного року. Але про що йдеться, не можу говорити", - сказав Андрій Дуйко.

Екстрасенс вважає, що "головним акцентом" наступного року буде закінчення війни в Україні.

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