Когда закончится война в Украине: ясновидящий назвал год

Ясновидец предусмотрел заключение мирного договора.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ясновидец Андрей Дуйко, которого называют "украинским Нострадамусом", предвидел, что в 2025 году Украина может заключить мирный договор.
Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".
"Неважно как заключат мирный договор. Но это произойдет. Потому что после того, как остановится конфликт, у большого количества людей (россиян - ред.), которые слушали пропаганду, останутся вопросы к своему лидеру. Запомните слово "новичок", мы его очень долго будем слышать в следующем году. Но о чем идет речь, не могу говорить", - сказал Андрей Дуйко.
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