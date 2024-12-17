Когда в Украине закончится война: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала "хорошую дату"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, что в 2025 году может закончиться война в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что 6 июня 2025 года – это важная и хорошая дата для Украины.

"Зафиксируйте, пожалуйста, дату 6.06 следующего года. Это хорошая дата для нас с вами", – сказала Яна Пасынкова.

Экстрасенс отметила, что во время встречи Зеленского с западными лидерами "нам могут рассказать, как жить дальше. При чем наши интересы будут не на первом месте".

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