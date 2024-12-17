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ССО уничтожили 50 военных Северной Кореи на Курщине

ССО уничтожили 50 военных Северной Кореи на Курщине

ССО уничтожили 50 военных Северной Кореи на Курщине

ССО уничтожили 50 военных КНДР и ранили еще 47 / Фото: Силы специальных операций ВСУ

В общей сложности воины ССО уничтожили 50 вражеских военных, две единицы бронированной техники, два автомобиля и квадроцикл.

Воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ организовали "горячий прием" северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в telegram.

"Также в этот период воины ССО поразили две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл", – говорится в сообщении.

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что языковой барьер также препятствует эффективной боевой координации между российскими и северокорейскими силами. В ГУР отметили, что 14 декабря общий северокорейско-российский контингент потерял в Курщине около 200 человек.

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