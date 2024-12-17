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ССО знищили 50 військових Північної Кореї на Курщині

ССО знищили 50 військових Північної Кореї на Курщині

ССО знищили 50 військових Північної Кореї на Курщині

ССО знищили 50 військових КНДР та ранили ще 47 / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Загалом воїни ССО знищили 50 ворожих військових, дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та квадроцикл.

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували "гарячий прийом" північнокорейським військам у Курський області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47. 

Про це повідомила пресслужба ССО у telegram.

"Також у цей період воїни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що мовний бар'єр також перешкоджає ефективній бойовій координації між російськими і північнокорейськими силами. В ГУР зазначили, що 14 грудня спільний північнокорейсько-російський контингент втратив на Курщині близько 200 осіб.

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