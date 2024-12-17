ССО знищили 50 військових Північної Кореї на Курщині

Загалом воїни ССО знищили 50 ворожих військових, дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та квадроцикл.

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували "гарячий прийом" північнокорейським військам у Курський області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.

Про це повідомила пресслужба ССО у telegram.

"Також у цей період воїни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що мовний бар'єр також перешкоджає ефективній бойовій координації між російськими і північнокорейськими силами. В ГУР зазначили, що 14 грудня спільний північнокорейсько-російський контингент втратив на Курщині близько 200 осіб.