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Астролог удивил предсказанием на 2025 год: чего ждать

Астролог удивил предсказанием на 2025 год: чего ждать

Киев/kashtan.news

Астролог сделал предсказание на следующий год.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог Владимир Бадиян сделал предсказание на 2025 год. По его мнению, он должен быть проще 2024 года.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен".

Владимир Бадиян отметил, что наша страна будет меняться. Он говорит, что изменения начнутся с армии и придут в государственные структуры.

"Сатурн выходит в 9 дом, а это лучший дом для нашей страны. Возможности нашей страны станут лучше, появится свет. Сатурн не даст все и сразу, но понемногу стоит ожидать улучшения. Сатурн в 9 доме будет стоять 2,5 года и соответственно тогда стоит ожидать улучшения", — сказал Владимир Бадиян.

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