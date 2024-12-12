Украинцев будут возвращать из-за границы: к какой стране ЕС "постучат" первыми

Проект будет реализовывать новое министерство, отвечающее за единство украинцев и возвращение их домой.

У Зеленского анонсировали пилотный проект по возвращению украинских граждан из-за границы. Он должен стартовать с начала 2025 года между Германией и Украиной. Между тем, об изменениях, которые произойдут в армии, рассказывают в Минобороны.

Обо всех подробностях рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Советник президента Украины Александр Камышин на 7-м немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине сообщил о старте пилотного проекта возвращения украинцев из-за границы.

По его словам, его будет реализовывать новое министерство, отвечающее за единство украинцев и возвращение их домой, во главе с вице-премьер-министром Чернышевым.

"Вместе с ним мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины. Так что будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства. И он начнется с Германией в следующем году. Вот так новый министр начнет возвращение украинцев, в том числе в оборонную промышленность", – сказал Камышин.

Возвращение украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно высказывался о возвращении военнообязанных мужчин-украинцев из-за границы. В частности, он подчеркивал, что речь не идет только о том, чтобы эти мужчины воевали на фронте. Необходимо поддерживать разрушенную войной экономику, а для этого нужны люди.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также выразил надежду, что украинцы, которые из-за войны вынуждены были выехать в Германию, будут возвращаться домой. Премьер отметил, что это приоритет правительства.

Киев уже обсудил технические детали возвращения с федеральным правительством и договорился вместе находить решение, как вернуть украинцев как можно скорее.

Работа для нового министерства

Еще летом этого года президент Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства украинского единства, которое должно объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы граждан и способствовать их возвращению домой.

Целью создания Министерства возвращения украинцев является поощрение людей возвращаться домой. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за границей находятся 7,5 миллионов украинцев.

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"Как мы будем это делать? Мы сейчас работаем над тем, как в реальности имплементировать эти идеи для того, чтобы это было эффективно и действительно работало. Мы понимаем, где больше всего украинцев в европейских странах, и понимаем, как организовать это по миру", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что процесс возвращения украинцев должен быть организован и скоординирован, поэтому "в этом идея создания министерства, которое поможет скоординировать миллионы украинцев за рубежом, вернуть миллионы украинцев домой и реализовать эту стратегию".

Как свидетельствует опрос, по состоянию на сентябрь 2024 года около 32% граждан Украины в возрасте от 16 до 35 лет заявили, что хотели бы выехать за границу, если бы имели такую возможность. В то же время 45% ответили, что намерены остаться жить в Украине.

Изменения в армии

Недавно Министерство обороны выступило с предложениями по реформированию системы мобилизации в Украине. Планируется отказ от принудительного привлечения граждан и внедрение новых механизмов военной службы.

Как заявил министр обороны Рустем Умеров, его ведомство работает над вопросом человечности по мобилизации: начали активно работать рекрутинговые центры, а также началась цифровизация процесса, чтобы "люди знали, что у них есть выбор".

По словам министра, ведомство также планирует работать и с теми украинцами, которые находятся за пределами страны, чтобы упростить для них возможность пойти в армию.

Умеров также сообщил, что в Министерстве обороны работают над законопроектом о ротации и демобилизации украинских военнослужащих. Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Министерство обороны подготовит проект закона об условиях демобилизации во время военного положения до 18 декабря 2024 года.

Бонусы для военных

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что запущенный в приложении “Резерв+” модуль онлайн-рекрутинга показывает, что украинцы ответственны и не ждут принудительной мобилизации, а сами делают осознанный выбор, чтобы присоединиться к Силам обороны и защитить Украину.

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Она также рассказала о новых инициативах для военнообязанных. Министерство обороны намерено запустить программу лояльности для военных. Она будет называться "Плюсы". 100 крупнейших отечественных компаний смогут присоединиться к проекту и предоставлять защитникам скидки и промокоды на свои услуги.

Минобороны отчиталось о цифровых продуктах, активно внедрявшихся в этом году. Речь идет о приложении "Резерв+". Там запустили систему онлайн-рекрутинга. В приложении можно найти почти 4 тысячи вакансий. Кроме того, появилась опция "отсрочки от мобилизации". Упоминали и приложение "Армия+". Сейчас им активно пользуются около полумиллиона военнослужащих. А со следующего года не нужно будет идти в ТЦК, чтобы встать на учет.

Вспомнила Черногоренко и о ВВК. По ее словам, Министерство обороны предложило видение, каким образом можно произвести изменения в этой сфере и минимизировать коррупционные риски.

Онлайн-отсрочка

В ноябре в "Резерв+" стартовало тестирование онлайн-отсрочки. Об этом сообщила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

Больше не придется ходить в ТЦК с бумажками и стоять в очередях, чтобы получить или продлить отсрочку. Достаточно будет отправить запрос в “Резерв+”. Система проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку – и если да, этот статус отразится в электронном военно-учетном документе.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, менее чем через две недели услугой онлайн-отсрочки воспользовались уже 100 000 украинцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Украинцам за границей приготовиться! В 2025 стартует программа возвращения домой!"

Напомним, в парламенте разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18-24 лет пересекать границу.

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