Українців повертатимуть з-за кордону: до якої країни ЄС “постукають” першими

Проєкт буде реалізовувати нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому.

У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українських громадян з-за кордону. Він має стартувати від початку 2025 року між Німеччиною та Україною. Тим часом про зміни, які відбудуться в армії, розповідають у Міноборони.

Про всі подробиці розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Радник президента України Олександр Камишін на 7 німецько-українському бізнес-форумі у Берліні повідомив про старт пілотного проєкту повернення українців із-за кордону.

За його словами, його буде реалізовувати нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому, на чолі з віцепрем’єр-міністром Чернишовим.

“Разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства. І він розпочнеться з Німеччиною наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, зокрема і в оборонну промисловість", - сказав Камишін.

Повернення українців

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Президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків-українців з-за кордону. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку, а для цього необхідні люди.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду.

Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом. І домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше.

Робота для нового міністерства

Ще влітку цього року президент Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства української єдності, яке повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому.

Метою створення Міністерства повернення українців є заохочення людей повертатися додому. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за кордоном перебуває 7,5 мільйонів українців.

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"Як ми будемо це робити? Ми зараз працюємо над тим, як в реальності імплементувати ці ідеї для того, щоб це було ефективно і дійсно працювало. Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах, і розуміємо, як організувати це по світу", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що процес повернення українців має бути організований і скоординований, а тому "в цьому є ідея створення Міністерства, яка допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію".

Як свідчить опитування, станом на вересень 2024 року близько 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли би виїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас 45% відповіли, що мають намір залишитися жити в Україні.

Зміни в армії

Нещодавно Міністерство оборони виступило з пропозиціями щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби.

Як заявив міністр оборони Рустем Умєров, його відомство працює над питанням людяності щодо мобілізації: почали активно працювати рекрутингові центри, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб "люди знали, що в них є вибір".

За словами міністра, відомство також планує працювати й з тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб спростити для них можливість піти до війська.

Умєров також повідомив, що в Міністерстві оборони працюють над законопроєктом про ротацію та демобілізацію українських військовослужбовців. Раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що Міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року.

Бонуси для військових

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що запущений у застосунку “Резерв+” модуль онлайн-рекрутингу показує, що українці є відповідальними та не чекають на примусову мобілізацію, а самі роблять свідомий вибір, щоб долучитися до Сил оборони та захистити Україну.

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Вона також розповіла про нові ініціативи для військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву "Плюси". 100 найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проєкту і надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги.

Міноборони прозвітувало про цифрові продукти, що активно впроваджували цьогоріч. Йдеться про застосунок "Резерв+". Там запустили систему онлайн-рекрутингу. В додатку можна відшукати майже 4 тисячі вакансій. Окрім цього, з'явилася опція "відстрочки від мобілізації". Згадували й застосунок "Армія+". Наразі ним активно користуються майже пів мільйона військовиків. А з наступного року не треба буде йти у ТЦК, щоб стати на облік.

Згадала Черногоренко і про ВЛК. За її словами, Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином можна провести зміни в цій сфері і мінімізувати корупційні ризики.

Онлайн відстрочка

У листопаді у “Резерв+” стартувало тестування онлайн-відстрочки. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в “Резерв+”. Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку — і якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, менш ніж за два тижні послугою онлайн-відстрочки скористалися вже 100 000 українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Українцям за кордоном приготуватися! У 2025 стартує програма повернення додому!"

Нагадаємо, у парламенті розробляють законопроєкт, який дозволить українським чоловікам 18-24 років перетинати кордон.

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