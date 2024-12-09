Відстрочка через "Резерв+": чому уникнути візиту до ТЦК вдасться не всім

На сьогодні у трьох категорій чоловіків, які мають право на відстрочку, з'явилась можливість оформити відстрочку через "Резерв+", але кожна категорія має своє обмеження.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко в ефірі "Українського радіо".

Перша категорія — особи з інвалідністю. Чоловік, який є військовозобов'язаний і який має інвалідність будь-якої групи, має право на відстрочку від призову, і якщо належним чином її оформить, то не підлягає призову на військову службу. Але не будь-який чоловік з інвалідністю може оформити цю відстрочку через" Резерв+". Тому що не про будь-якого чоловіка з інвалідністю є інформація в реєстрах, якими володіє держава.

"У нас є реєстр, яким володіє Пенсійний фонд. Коли держава виплачує людині пенсію і має інформацію про те, що ця людина є особою з інвалідністю, у Пенсійному фонді ця інформація є і, відповідно, "Резерв+" робить запит в Пенсійний фонд в автоматичному режимі, переконується, що людина має інвалідність і оформлює відстрочку. Тобто, якщо чоловік має інвалідність і отримує пенсію, то він, скоріш за все, зможе оформити відстрочку через "Резерв+" - пояснила вона.

Якщо у людини інвалідність не безстрокова, а до певного строку, то якщо до закінчення цього строку залишилось більше, ніж один рік, то на один рік оформлять. Якщо менше, ніж один рік, то "Резерв+" оформить відстрочку до тієї дати, до коли діє чинна довідка МСЕК.

Друга категорія — здобувачі освіти

Якщо про такого військовозобов'язаного в ЄДЕБО є інформація про те, що він дійсно навчається (це не стосується заочної форми) і щодо нього не порушена послідовність освіти, то він зможе оформити відстрочку через "Резерв+".

Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

Третя категорія – це чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

"І тут нюанс такий, що на сьогодні такий чоловік може оформити відстрочку тільки за умови, що в нього всі троє дітей або більше у шлюбі з однією жінкою, з якою він наразі перебуває в шлюбі. Якщо це діти від різних шлюбів, або не від різних, але не було шлюбу, або вже розлучений, на сьогодні через "Резерв+" неможливо оформити, тільки в паперовому вигляді", - сказала вона.

Загалом відстрочку надають до дати, до якої оголошена загальна мобілізація, на сьогодні це — 7 лютого 2025 року. Військовозобов’язаним, які оформили відстрочку онлайн, потрібно буде 8 лютого знову зайти у застосунок і натиснути "Оформити відстрочку". Тоді термін подовжиться ще на три місяці.

Нагадаємо, від 1 грудня в Україні діятимуть оновлені правила. Зокрема, запрацюють правила визначення критичності підприємства. Через це більшість заброньованих працівників можуть бути мобілізованими.

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