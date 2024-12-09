Отсрочка через "Резерв+": почему избежать визита в ТЦК удастся не всем

На сегодняшний день у трех категорий мужчин, имеющих право на отсрочку, появилась возможность оформить отсрочку через "Резерв+", но каждая категория имеет свое ограничение.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского радио".

Первая категория – лица с инвалидностью. Человек, военнообязанный и имеющий инвалидность любой группы, имеет право на отсрочку от призыва, и если должным образом ее оформит, то не подлежит призыву на военную службу. Но не любой мужчина с инвалидностью может оформить эту отсрочку из-за "Резерв+". Потому что не о любом мужчине с инвалидностью есть информация в реестрах, которыми владеет государство.

"У нас есть реестр, которым владеет Пенсионный фонд. Когда государство выплачивает человеку пенсию и располагает информацией о том, что этот человек является лицом с инвалидностью, в Пенсионном фонде эта информация есть и, соответственно, "Резерв+" делает запрос в Пенсионный фонд в автоматическом режиме, убеждается, что человек имеет инвалидность и оформляет отсрочку. Скорее всего, сможет оформить отсрочку через "Резерв+",– объяснила она.

Если у человека инвалидность не бессрочная, а до определенного срока, то если до истечения этого срока осталось больше одного года, то на один год оформят. Если меньше одного года, то "Резерв+" оформит отсрочку до той даты, до которой действует действующая справка МСЭК.

Вторая категория — соискатели образования

Если о таком военнообязанном в ЕГЭБО есть информация о том, что он действительно учится (это не касается заочной формы) и относительно него не нарушена последовательность образования, он сможет оформить отсрочку через "Резерв+".

Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей

Третья категория – это мужчины, которые содержат троих и более детей младше 18 лет.

"И здесь нюанс такой, что на сегодняшний день такой мужчина может оформить отсрочку только при условии, что у него все трое детей или больше в браке с одной женщиной, с которой он сейчас состоит в браке. Если это дети от разных браков, или не от разных, но не было брака, или уже разведен, на сегодняшний день из-за "Резерв+" невозможно оформить, только в бумажном виде", — сказала она.

В целом отсрочку предоставляют к дате, до которой объявлена общая мобилизация, на сегодняшний день это — 7 февраля 2025 года. Военнообязанным, оформившим отсрочку онлайн, нужно будет 8 февраля снова зайти в приложение и нажать "Оформить отсрочку". Тогда срок продлится еще на три месяца.

Напомним, с 1 декабря в Украине будут действовать обновленные правила. В частности, заработают правила определения критичности предприятия. Поэтому большинство забронированных работников могут быть мобилизованными.

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