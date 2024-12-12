Зеленский хочет еще раз поговорить с Байденом: Ермак объяснил для чего

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с действующим президентом США Джо Байденом, чтобы убедить его, что пока продолжается его каденция, он имеет юридические возможности сделать решительный шаг и все же пригласить Украину в НАТО.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью проекту "Карп'як на Суспільному".

"Безусловно, президент хочет еще раз поговорить с президентом Байденом для того, чтобы еще раз донести, что у него есть такая возможность, пока он еще в должности, пока у него есть эти юридические возможности, на самом деле сделать такой важный, исторический, я сказал бы, шаг и закрыть все эти 20 с лишним лет, когда нам что-то обещают каждый год, мы меняем формулировку, но нет главного: нет простого шага – взять и пригласить Украину в НАТО", – отметил руководитель ОПУ.

Ермак также напомнил, что некоторые официальные лица и политические эксперты ранее не раз скептически заявляли, что Украине не удастся получить статус кандидата на членство в Евросоюзе "так быстро и во время войны". Более того, скептики открыто заявляли, что не верят "в какой-то там очень большой, неожиданный успех Украины на фронте" на третьем году войны, "но произошла Курская операция".

"И мы так много раз уже удивили этот мир, что для президента главное, для всех нас, для всей команды – делать все, что мы можем, и даже больше для того, чтобы достичь результата", – подчеркнул Ермак.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, Владимир Зеленский анонсировал разговор с Байденом о приглашении Украины в НАТО. Он отметил, что будет обсуждать этот вопрос с Байденом, а не с Трампом, ведь тот явлется действующим президентом США и этот вопрос находится в его компетенции, пока не состоится инаугурация следующего лидера страны.

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