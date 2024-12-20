Як не отруїтися під час новорічних свят: корисні поради

Готуючись до свята, не варто забувати про небезпеку, яку можуть приховувати готові страви.

Під час різдвяних та новорічних свят збільшується ризик виникнення харчових отруєнь. Якщо продукти та готову їжу неправильно зберігати, їх можуть вражати різні патогенні мікроорганізми.

Напередодні свят в торгівельних мережах - святкові акції з великими знижками на харчові продукти, що дуже приваблює покупців до закупівлі якомога більше продуктів за привабливими цінами. Однак може бути, що термін реалізації у такої продукції спливає. Щоб не наражати себе та близьких на небезпеку – уважно перевіряйте термін придатності харчових продуктів, наявність стікерів, цілісність пакування, зовнійшній вигляд.

Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:

сирі яйця

непастеризоване молоко

домашня консервація

сирі м'ясо, риба та морепродукти

м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками)

кондитерські вироби з кремом

Запобігти отруєнню вдома допоможуть:

Ідеально чисті руки та кухонні поверхні

Окремі дошки та ножі для м’яса, риби, фруктів або овочів і готових продуктів

Гарне термічне оброблення сирих продуктів перед вживанням

Актуальні терміни придатності. У випадках, коли з ними все нормально, а вигляд та запах продукту насторожує, краще відмовитися від нього

Вчасне прибирання їжі зі столу у холодильник після святкування

Як не отруїтися готовими стравами з кулінарії або ресторану

Купуйте страви лише у перевірених заздалегідь місцях

Обирайте святкові блюда лише в ресторанах та кафе, де їх готують на замовлення постійно

Не соромтесь просити замінити страву, якщо її якість викликає сумніви

Терміни зберігання найбільш популярних новорічних страв у холодильнику:

для салату "Оселедець під шубою", оскільки потрібен час на просочення – 24 години

для салату "Олів’є" в заправленому вигляді – 4 години

для класичного салату "Крабовий" з різними додатковими інгридієнтами – 24 години (у заправленому вигляді) та 48 годин (без заправки)

для фаршированих яєць за умови, що яйця були зварені круто не менше 15 хвилин, термін зберігання – 1-2 доби

м'ясний холодець , заливне з риби/ м’яса може зберігатися при температурі від 0 до +6 С – 2-3 дні

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