Из-за метели на дороге столкнулось около сотни автомобилей: видео

Предварительная причина аварии – несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.
В пятницу, 3 января, на автотрассе на севере Казахстана произошло масштабное ДТП, в котором столкнулось около сотни автомобилей.
Видео с места происшествия публикуют в соцсетях.
Как сообщает казахстанское издание Orda, в результате аварии пострадали 12 человек, которых доставили в больницу. Также спасатели МЧС эвакуировали с места происшествия 71 человека, часть людей разместили в пунктах обогрева.
На месте ДТП образовалась огромная пробка из около 800 автомобилей. Для беспрепятственного разворота на автотрассе пришлось разобрать разделительное ограждение.
Предварительная причина аварии – несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции во время метели.
Напомним, в Бельгии автобус был эвакуирован за считанные секунды до того, как поезд разорвал его пополам на железнодорожном переезде.
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