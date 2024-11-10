В Египте произошло жуткое ДТП с участием украинцев (фото)

В Египте, вблизи города Рас-Сидр на востоке страны, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал не менее 41 человек, в том числе украинские туристы.

Об этом сообщил телеканал Cairo24.

Пострадавшие украинцы получили травмы разной степени тяжести. Среди травмированных также граждане Азербайджана, Казахстана и России.

В Египте произошло ДТП/Фото: Cairo24

Пострадавших госпитализировали, однако информация об их состоянии отсутствует. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Непале, в районе Сурхет, пассажирский автобус сорвался с высоты 150 метров. В результате аварии погибли четыре человека, 30 получили травмы.

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