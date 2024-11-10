Франция предоставит Украине ракеты SCALP: о каком количестве идет речь

Нашему государству очень нужна эта поддержка.

Франция предоставит Украине около десяти ракет SCALP. Такое усиление позволит ВСУ наносить удары за пределами линии фронта.

Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Зимой удары России по украинской территории, вероятно, усилятся. Мы снова будем снабжать ракеты "Мистраль", в том числе для защиты зон боевых действий", – рассказал министр Le Journal du Dimanche.

Напомним, во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Среди ключевых тем разговора – военная помощь Франции и поддержка Украины на пути в НАТО.

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