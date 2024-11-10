Франція надасть Україні ракети SCALP: про яку кількість йдеться

Франція надасть Україні близько десяти ракет SCALP. Таке підсилення дозволить ЗСУ завдавати ударів за межами лінії фронту.

Про це сказав Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Взимку удари Росії по українській території, ймовірно, посиляться. Ми знову будемо постачати ракети "Містраль", в тому числі для захисту зон бойових дій", – розповів міністр Le Journal du Dimanche.

Нагадаємо, під час саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Серед ключових тем розмови – військова допомога Франції та підтримка України на шляху до НАТО.

Читайте також: