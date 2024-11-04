У Франції в паризькій електричці відбулася бійка з сокирами

Один із постраждалих втратив кілька пальців, а інший отримав травму голови.

У понеділок, 4 листопада, у Франції на вокзалі Озуа-ла-Ферр'єр сталася жорстока бійка між групами, озброєними ножами та сокирами. Один із постраждалих втратив кілька пальців, а інший — отримав травму голови.

Про це повідомило видання Le Figaro.

Бійка відбулася близько восьмої ранку в експресі RER, що прямував з Парижа до Турнан-ан-Брі. Відомо, що до потягу зайшли близько п'ятнадцяти озброєних людей.

"Дехто був поранений. Одному з них відрізали кілька пальців. Люди почали кричати та розбігатися у різні боки", — заявив свідок.

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За попередньою інформацією, інцидент стався між ворогуючими угрупованнями, з різних міст. Унаслідок конфлікту четверо людей отримали поранення — двоє серйозні та двоє легкі. За інформацією місцевих ЗМІ, у бійці брали участь також кілька неповнолітніх.

Глава регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс висловила стурбованість з приводу зростання бандитських "розбірок" у Франції.

"Я закликаю міністрів внутрішніх справ та юстиції об'єднати зусилля, щоб покласти край цій спіралі безкарності та насильства. Я попросила SNCF надати запис відеоспостереження, щоб ідентифікувати злочинців..." — зазначила політикиня у дописі в соціальній мережі Х.

Нагадаємо, у Грузії під час парламентських виборів сталася масова бійка біля центрального офісу опозиційного “Національного руху”.

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