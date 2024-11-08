Зеленский встретился с Макроном: о чем говорили

В контексте военной помощи от Франции лидеры двух стран обсудили усиление дальнобойных возможностей украинской армии.
Во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Среди ключевых тем разговора – военная помощь Франции и поддержка Украины на пути в НАТО.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Плана победы и отметил, что важно единство Европы в поддержке Украины.
В контексте военной помощи от Франции лидеры двух стран обсудили подготовку украинской бригады "Анна Киевская" и усиление дальнобойных способностей украинской армии.
Также президент Украины отметил участие Франции в большинстве коалиций формата "Рамштайн".
Отдельно была обсуждена поддержка Францией Украины на пути в НАТО.
Владимир Зеленский отметил, что важно дать Украине приглашение на вступление в Альянс – именно это является первым пунктом Плана победы.
Напомним, во время встречи Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте украинский президент рассказал об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.
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