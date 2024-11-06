Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" сыграет с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

После трех туров "Динамо" занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. "Ференцварош" с тремя баллами идет на 23-й позиции.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Ференцварош".