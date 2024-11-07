Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте: что обсудили

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил лидер, необходима более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне.

"Говорили и о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности, об усилении ПВО, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств. Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", — подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала войну из-за стремления к глобальной власти, как это было когда-то в советское или имперское правление. Речь идет не о территориях.

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