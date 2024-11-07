Когда Украина может получить приглашение в НАТО: нардеп удивил заявлением

Приглашение в НАТО и фактическое присоединение к Альянсу могут быть разорваны во времени.

Украину могут пригласить в НАТО еще до завершения президентского срока Джо Байдена и до инаугурации следующего лидера США Дональда Трампа. Такой шаг будет чисто политическим решением.

Такое мнение высказал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев в эфире национального телемарафона "Єдині новини" вечером среды, 6 ноября.

"Приглашение, которое будет точно необратимым путем Украины в НАТО, может быть предоставлено в эти два месяца. Опять же, исходя из того, что Байдену уже нечего терять, нечем рисковать. Выборы состоялись, он уходит на пенсию. И уходить с какими-то достижениями, пожалуй, лучше, чем без ничего", – предположил Чернев.

Он отметил, что приглашение в НАТО еще не означает немедленного вступления в Альянс, и может пройти некоторое время, прежде чем Украина станет членом НАТО.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день мы абсолютно четко можем получить приглашение Украины в НАТО. И мы понимаем, что членство Украины в НАТО может состояться после войны, и должно состояться, я думаю, после войны", — отметил Егор Чернев.

Напомним, по мнению бывшего главы МИД Украины Вадима Пристайко, у Украины меньше шансов вступить в НАТО при президентстве Дональда Трампа. Он отметил, что у избранного президента США Дональда Трампа сложилось негативное отношение к Альянсу как идее и организации.

Читайте также: