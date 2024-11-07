"Финская модель" мира для Украины: в ЕС объяснили, что это значит

В Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества, где европейские лидеры обсуждают результаты выборов в США и поддержку Украины.

В ЕС, в частности, в Германии, все чаще речь идет о нейтральной Украине по образцу Финляндии.

Об этом шла речь во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября, передает "Радио Свобода".

В частности, финский премьер Петтери Орпо прокомментировал идею "финляндизации Украины".

"В международных СМИ обсуждалась "финская модель", когда мы – члены НАТО, члены ЕС, мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России. И это та модель, за которую борются украинцы", – сказал Петтери Орпо.

В то же время, президент Финляндии Александер Стубб отверг эту модель для мира для Украины и объяснил, что она означает.

По мнению президента страны Стубба, "финская модель" мира для Украины сомнительна по меньшей мере по трем причинам: потому что ставит под сомнение всю современную архитектуру безопасности Европы, не поддерживает свободу выбора в вопросах безопасности и обороны и способствует мышлению в терминах сфер влияния.

Напомним, ранее речь шла о том, что Запад саботирует предоставление Украине гарантий безопасности и членство в НАТО в страхе кремлевского диктатора.

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