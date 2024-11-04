В Евросоюзе предлагают создать собственный аналог НАТО

В Европе нужен военный союз, чтобы не зависеть от результатов выборов в США.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола заявила, чтоЕвросоюзу следует создавать собственную организацию безопасности, которая действовала по принципам НАТО.

Об этом пишет издание elMundo.

Она отметила, что Европейский Союз всегда должен быть сильнее, последовательнее и эффективнее.

"Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который бы дополнял НАТО и не стал конкурировать с альянсом", — заявила Мецола.

Она отметила, что Европа находится на грани чрезвычайной ситуации из-за российского вторжения в Украину, поэтому в Евросоюзе должны быть готовы к любому развитию событий, независимо от того, кто будет президентом США.

"В январе будет новый президент, а значит и новая администрация. Также появятся новый Сенат и новый Конгресс, которые являются нашими коллегами, когда дело доходит до голосования финансовой помощи Украине. Я надеюсь, что мы сможем продолжить совместно работать, — отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Евросоюза призвали запасаться едой и лекарствами на случай войны с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Еврокомиссия готовит отчет о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС.

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