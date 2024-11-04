Астрологический прогноз на 4 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – приступать к реализации любых – даже очень сложных – профессиональных проектов. В финансовом плане время будет благоприятствовать тем, кто умеет довольствоваться необходимым и не тратить деньги на то, без чего можно обойтись.
Символ дня: Старинный манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: от любых хирургических операций и медицинских процедур нужно отказаться.
Питание дня: мясу и рыбе нужно предпочесть овощи – лучше всего, тушеные или приготовленные на пару.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также отваживать от дома неприятных людей.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому игнорировать их нельзя.
Табу дня: нельзя ломать ветки и рвать цветы
Цитата дня: «Информация в чистом виде – это не знание, знание – это опыт» (Альберт Эйнштейн).
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