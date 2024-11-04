В Сумской области прогремели 102 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Обстрелы подверглись Сумской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Чупаховской, Путивльской, Эсманьской, Шалыгинской, Середино-Будской, Дружбовской, Свеской общин.

Хотинская община: с территории РФ самолетом произведен пуск КАБ (1 взрыв), минометные обстрелы (12 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов). Также с помощью БпЛа произведен сброс двух взрывных устройств (2 взрыва).

Юношеское общество: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва), обстрел из танка (1 взрыв), артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (17 взрывов).

Белопольское общество: вражеский БпЛА совершил сброс взрывного устройства (1 взрыв). Также был минометный обстрел (6 взрывов).

Чупаховское общество: произошла атака БпЛА типа Shahed (1 взрыв), в результате чего произошло возгорание сухой растительности.

Великописаревское общество: русские ударили из артиллерии (3 взрыва), миномета (20 взрывов).

Эсманьское общество: нанесен удар FPV-дронами (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва).

Середино-будская община: с территории РФ совершен удар FPV-дронами (2 взрыва).

Свеское общество: произошла атака FPV-дронами (3 взрыва).

Дружбовская община: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва).

Сумская община: совершен удар вражеским БпЛА типа «Ланцет», в результате чего поврежден автомобиль.

Шалыгинская община: 4 мины сбросили россияне на территории общины. Также был удар дронами типа «FPV» (2 взрыва).

Путивльская община: с вражеского БПЛА произошел сброс взрывного устройства (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики обстреляли железнодорожную станцию на Днепропретровщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве обломки беспилотника упали на территории жилой застройки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.