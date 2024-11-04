В Сумской области прогремели 102 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Обстрелы подверглись Сумской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Чупаховской, Путивльской, Эсманьской, Шалыгинской, Середино-Будской, Дружбовской, Свеской общин.
- Хотинская община: с территории РФ самолетом произведен пуск КАБ (1 взрыв), минометные обстрелы (12 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов). Также с помощью БпЛа произведен сброс двух взрывных устройств (2 взрыва).
- Юношеское общество: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва), обстрел из танка (1 взрыв), артиллерийский обстрел (10 взрывов).
- Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (17 взрывов).
- Белопольское общество: вражеский БпЛА совершил сброс взрывного устройства (1 взрыв). Также был минометный обстрел (6 взрывов).
- Чупаховское общество: произошла атака БпЛА типа Shahed (1 взрыв), в результате чего произошло возгорание сухой растительности.
- Великописаревское общество: русские ударили из артиллерии (3 взрыва), миномета (20 взрывов).
- Эсманьское общество: нанесен удар FPV-дронами (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва).
- Середино-будская община: с территории РФ совершен удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Свеское общество: произошла атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Дружбовская община: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Сумская община: совершен удар вражеским БпЛА типа «Ланцет», в результате чего поврежден автомобиль.
- Шалыгинская община: 4 мины сбросили россияне на территории общины. Также был удар дронами типа «FPV» (2 взрыва).
- Путивльская община: с вражеского БПЛА произошел сброс взрывного устройства (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики обстреляли железнодорожную станцию на Днепропретровщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве обломки беспилотника упали на территории жилой застройки.
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