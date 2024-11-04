В Євросоюзі пропонують створити власний аналог НАТО

У Європі потрібен військовий союз, щоб не залежати від результатів виборів у США.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Євросоюзу слід творити власну безпекові організацію, яка діяла за принципами НАТО.

Про це пише видання elMundo.

Вона зазначила, що Європейський Союз завжди має бути сильнішим, послідовнішим і ефективнішим.

"Я говорю те саме, коли мовиться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки та оборони. Союзу, який ми давно вимагали, який би доповнював НАТО і не став конкурувати з альянсом", — заявила Мецола.

Вона зазначила, що Європа перебуває на межі надзвичайної ситуації через російське вторгнення до України, тому в Євросоюзі повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій, незалежно від того, хто буде президентом США.

"У січні буде новий президент, а отже, і нова адміністрація. Також з’являться новий Сенат та новий Конгрес, які є нашими колегами, коли справа доходить до голосування фінансової допомоги Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити спільно працювати, – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителів Євросоюзу закликали запасатися їжею та ліками на випадок війни з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Єврокомісія готує звіт щодо прогресу країн-кандидатів на вступ до ЄС.

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