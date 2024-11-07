Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Рютте: що обговорили

Український лідер Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Як наголосив лідер, потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні.

"Говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів. Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії", - наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала війну через прагнення до глобальної влади, як це було колись за радянського чи імперського правління. Йдеться не про території.

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