Смертельная авария на Волыни: в ДТП погиб тракторист

Водитель, вероятно, не справился с управлением.

6 ноября в селе Зализное дорога Камень-Каширского района произошло смертельное ДТП.

Детали трагедии рассказали в полиции Волынской области.

46-летний житель Любешевского общества, управляя минитрактором DW 244, вероятно, не справился с управлением, съехал в мелиоративную канаву и опрокинулся. В результате аварии водитель погиб на месте.

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, что на днях произошло смертельное ДТП в Киеве. В Дарницком районе Киева 20-летний водитель грузовика сбил насмерть молодую женщину на пешеходном переходе.