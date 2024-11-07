Смертельная авария на Волыни: в ДТП погиб тракторист

Водитель, вероятно, не справился с управлением.
6 ноября в селе Зализное дорога Камень-Каширского района произошло смертельное ДТП.
Детали трагедии рассказали в полиции Волынской области.
46-летний житель Любешевского общества, управляя минитрактором DW 244, вероятно, не справился с управлением, съехал в мелиоративную канаву и опрокинулся. В результате аварии водитель погиб на месте.
Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Напомним, что на днях произошло смертельное ДТП в Киеве. В Дарницком районе Киева 20-летний водитель грузовика сбил насмерть молодую женщину на пешеходном переходе.
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