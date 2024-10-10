В Польше произошло жуткое ДТП с участием украинцев: есть жертвы

В Медице (Подкарпатское воеводство) пассажирский бус врезался в грузовик. Два человека не выжили.

Об этом пишет inpoland.

Авария произошла 10 октября недалеко от пункта пересечения границы Медика в 04:10. Бус, перевозивший пассажиров, врезался в стоящий на обочине грузовик. Бусом путешествовали 7 человек, все – граждане Украины.

Как сообщили в полиции Медики, жертвами аварии стали 45-летняя женщина и 60-летний мужчина, пассажиры буса Fiat. Еще два пассажира попали в больницу на обследование.

Напомним, в Польше автомобиль сбил более десятка пешеходов.

Читайте также: