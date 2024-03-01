Автомобиль сбил более десятка пешеходов — страшное ДТП в Польше

По информации местных властей, в настоящее время трое из семнадцати пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но ситуация может ухудшиться.
В польском городе Щецин на северо-западе страны неизвестный мужчина на автомобиле сбил пешеходов, пересекавших проезжую часть в установленном месте. Водитель скрылся с места ДТП, протаранив еще четыре автомобиля.
Об этом сообщило издание TVN24.
В результате трагедии 17 человек получили травмы, среди них трое детей. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.
"По имеющейся информации, автомобиль на большой скорости въехал в группу людей, переходивших через пешеходный переход", — сообщил представитель Пожарной службы Западнопоморского воеводства Томаш Кубяк.
По его словам, за помощью к медикам также обратились несколько пассажиров автомобилей, пострадавших в результате столкновения с автомобилем, который пытался скрыться с места происшествия.
Как сообщил журналист издания Бартош Бартковяк, полиция оцепила район ДТП, который является одним из главных путей сообщения в городе, где пересекаются трамваи, автобусы и автомобили.
Впоследствии появилась информация, что водитель, совершивший наезд на пешеходов и столкновение с четырьмя другими автомобилями, был задержан полицией. Пока известно только, что это 33-летний мужчина.
“Нам пока ничего не известно о его личности, здоровье и психическом состоянии. Ситуация динамичная, количество тяжело раненых может увеличиться”, – отметил западнопоморский воевода Адам Рудовский.
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