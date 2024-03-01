Автівка збила більше десятка пішоходів - страшна ДТП у Польщі

За інформацією місцевої влади, наразі троє з сімнадцяти постраждалих перебувають у тяжкому стані, але ситуація може погіршитися.

У польському місті Щецин на північному заході країни невідомий чоловік на автівці збив пішоходів, які перетинали проїжджу частину у встановленому місці. Водій втік з місця ДТП, протаранивши ще чотири автомобілі.

Про це повідомило видання TVN24.

Внаслідок трагедії 17 людей отримали ушкодження, серед них троє дітей. Ще три особи перебувають у важкому стані.

“За наявною інформацією, автомобіль на великій швидкості в’їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід”, – повідомив речник Пожежної служби Західнопоморського воєводства Томаш Кубяк.

За його словами, по допомогу до медиків також звернулися кілька пасажирів автівок, які постраждали внаслідок зіткнення з автомобілем утікача.

Як повідомив журналіст видання Бартош Бартковяк, поліція оточила район ДТП, що є одним із головних шляхів сполучення в місті, де перетинаються трамваї, автобуси та автомобілі.

Згодом з’явилася інформація, що водія, що спричинив наїзд на пішоходів і зіткнення з чотирма іншими автівками, було затримано поліцією. Наразі відомо, що це 33-річний чоловік.

“Нам поки що нічого не відомо про його особистість, здоров'я та психічний стан. Ситуація динамічна, кількість тяжко поранених може збільшитися”, – зазначив західнопоморський воєвода Адам Рудавський.

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