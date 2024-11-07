Смертельна аварія на Волині: у ДТП загинув тракторист

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням.

6 листопада в селі Залізниця Камінь-Каширського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Деталі трагедії розповіли у поліції Волинської області.

46-річний мешканець Любешівської громади, керуючи мінітрактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав у меліоративну канаву та перекинувся. Внаслідок аварії водій загинув на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, що днями відбулась смертельна ДТП у Києві. У Дарницькому районі Києва 20-річний водій вантажівки збив на смерть молоду жінку на пішохідному переході.