В РФ автобус с ранеными военными врезался в "УРАЛ": есть жертвы — СМИ

Ранения получили около полусотни человек.

В Воронежской области на трассе "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика "УРАЛ", в которых в то время были ранены российские солдаты.

Об этом сообщают источники издания ASTRA.

Согласно информации, авария произошла вечером 13 декабря, около 23:00, в Каменском районе. В автобусе находились российские военнослужащие, получившие ранения во время войны против Украины. В результате аварии погибли оба водителя транспортных средств, один раненый военный из автобуса и двое военных, находившихся в "УРАЛЕ". Еще 46 российских военных получили ранения.

Детали аварии пока официально не комментировали, однако информация о ДТП появилась в местных пабликах.

Напомним, во временно оккупированном Луганске грузовик с российскими военными протаранил легковой автомобиль с людьми.

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