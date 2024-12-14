В РФ автобус с ранеными военными врезался в "УРАЛ": есть жертвы — СМИ

Ранения получили около полусотни человек.
В Воронежской области на трассе "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика "УРАЛ", в которых в то время были ранены российские солдаты.
Об этом сообщают источники издания ASTRA.
Согласно информации, авария произошла вечером 13 декабря, около 23:00, в Каменском районе. В автобусе находились российские военнослужащие, получившие ранения во время войны против Украины. В результате аварии погибли оба водителя транспортных средств, один раненый военный из автобуса и двое военных, находившихся в "УРАЛЕ". Еще 46 российских военных получили ранения.
Детали аварии пока официально не комментировали, однако информация о ДТП появилась в местных пабликах.
Напомним, во временно оккупированном Луганске грузовик с российскими военными протаранил легковой автомобиль с людьми.
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