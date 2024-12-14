В Одессе произошли взрывы

Есть угроза баллистики.
В субботу, 14 декабря, в Одессе раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги. Жителей города просят находиться в укрытиях.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", — без деталей проинформировал городской голова.
В Одесской области с 14:41 продолжается тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Напомним, утром 14 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В РФ был зафиксирован взлет МиГ-31К.
Читайте также:
- В селе Ивано-Франковской области ракета попала в дом: фото
- Отключений света будет много: "Укрэнерго" сообщило о графиках на 14 декабря
- Из-за атаки РФ город на Прикарпатье остался без тепла и горячей воды