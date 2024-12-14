В Одессе произошли взрывы

В субботу, 14 декабря, в Одессе раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги. Жителей города просят находиться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", — без деталей проинформировал городской голова.

В Одесской области с 14:41 продолжается тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Напомним, утром 14 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В РФ был зафиксирован взлет МиГ-31К.

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